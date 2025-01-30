廣西倡少發壓歲錢遏攀比

廣西壯族自治區多地官方近日表示，個別地方的壓歲錢金額不斷增加，出現嚴重攀比，給人們造成了很大的經濟壓力和思想負擔，因此建議少發壓歲錢。廣東汕頭市精神文明建設辦公室指導引導春節期間以「講心不講金」的理念互贈小額利是，拒絕搞攀比、講排場。（綜合報道）