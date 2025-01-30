國務院促緊盯景點 防聚集風險

【本報綜合報道】農曆新年來臨，一些熱門旅遊城市難免會在短時間內出現人員大規模聚集情況。應急管理部周一公布，國務院安委會辦公室日前已為此印發提示函，督促指導相關地區切實加強人員密集場所，以及消防、燃氣、交通、文化和旅遊等重點行業領域安全管理。