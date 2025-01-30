國務院促緊盯景點 防聚集風險
【本報綜合報道】農曆新年來臨，一些熱門旅遊城市難免會在短時間內出現人員大規模聚集情況。應急管理部周一公布，國務院安委會辦公室日前已為此印發提示函，督促指導相關地區切實加強人員密集場所，以及消防、燃氣、交通、文化和旅遊等重點行業領域安全管理。
國務院安委辦要求緊盯熱門景區景點、網紅打卡地等人員密集場所，以及跨年活動、燄火表演等大型群眾性活動，排查整治擁擠踩踏、建（構）築物倒塌等各類風險隱患；要聚焦美食街、遊樂場、文博單位等重點場所，依法嚴查違規施工動火作業、佔堵疏散通道等突出問題，加強城市燃氣管道周邊第三方施工安全管理。
強化遊樂設施隱患排查
此外，國務院安委辦也要求要加強熱門景區景點、遊樂場所等周邊道路交通執法管控，強化索道、纜車、大型遊樂設施、玻璃棧道、滑道等設施設備隱患排查治理；要針對重點時段、重要活動、旅遊高峰、節假日安全風險特點，制訂完善應急預案，提前做好應急救援隊伍、裝備、物資準備。
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