湖南禁售 強力網紅煙花私下流通

【本報綜合報道】縱使威力強大網紅煙花「湘30」去年5月已被湖南省應急管理廳下發紅頭文件暫停生產經營，仍有網民近日把燃放片段上載社交平台，吸引不少人問價。長沙瀏陽市煙花爆竹經銷商估計，市面上存貨應是通過網絡私下流通。

廣西打鐵花引燃夜景牆 湘30是由瀏陽一間煙花廠生產，去年因「含藥量涉嫌不符合國標，存在重大不確定性風險隱患」而暫停生產。然而，有博主發布燃放湘30片段，另有網友宣稱曾經問價，一箱需要1,800元人民幣（約1,926港元）。瀏陽市應急管理局煙花爆竹安全生產社會監督舉報平台工作人員強調，局方一直加強煙花爆竹生產經營環節監管，禁售湘30文件早已下發，至今未收到任何恢復生產經營文件。他提醒如消費者購買，可能面臨安全事故，也可能追究法律責任。

廣西自治區南寧市良慶區一處廣場周二除夕表演引發火警，民眾慌忙逃生，官方通報無人傷亡。網傳影片顯示，廣場上演「打鐵花」表演時，意外引燃旁邊夜景牆，現場隨即火光熊熊，保安人員使用擴音器疏散人群。