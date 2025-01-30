解放軍發戰備片 台地圖背景隱現

解放軍東部戰區在社交平台發布題為《以武止戈》的新春影片，畫面內容展示戰區戰備情形。而在影片最尾，襯底背景卻隱現一幅台灣地圖。

解放軍東部戰區在社交發文中表示，影片展示戰區官兵堅守戰位守護萬家團圓，堅守初心護佑人民幸福，堅守使命捍衞國家主權和領土完整的決心意志。在約40秒的影片中，可見戰區官兵武裝情形，以及艦艇、戰機演習情況。影片最後畫面出現一首詩，寫着「海空陸火仗吳鈎，如影隨形滙鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」。而背景中是一幅台灣地圖，更惹人聯想。

元旦短片多項涉台 解放軍東部戰區今年元旦曾發布名為《中國人》的短片，內容除包括2024年台海發生的重要事件，如去年5月和10月份分別舉行的解放軍「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」圍台軍演，還有乒乓球名將馬龍去年11月訪台，以及台灣海軍前少校艦長呂禮討赴珠海航展參觀等畫面。

解放軍海軍在去年珠海航展上展示多款裝備，當中包括首次公開亮相的艦載殲15D電子戰機。官方電視台軍事頻道日前首次發布殲15D在航空母艦上升降的影片，可能暗示殲15D已初具戰鬥力。影片中一架編號「94」的殲15D着艦，腹部攜帶兩個電子戰吊艙。接下來另一架殲15D準備起飛，進氣道側面的編號有「4194」字樣。同一影片中還出現一架殲15T起飛的鏡頭，機身編號為「96」。

由於媒體早前發布過一張機身編號為「97」的殲15T着艦照片，而影片中出現的殲15D同為「9」字開頭，所以推斷可能屬於山東號航母艦載機。本報綜合報道