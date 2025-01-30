內蒙古破跨省製毒案 拘33人

巴彥淖爾警方去年3月發現一個速遞包裹藏有疑似毒品，收件人為五原縣的李×，其後查出李×等3人購買製毒原料及工具，遂於同年4月12日抓獲各人，當場查獲163公斤毒品咖啡因、2.2公斤安鈉咖、6.2公斤罌粟籽水、0.5公斤罌粟、小量鴉片及一批製毒工具。

網上購原料製毒

警方其後發現，市內杭錦後旗籍男子許×通過互聯網從外省購買毒品原料，其上線亦為「程老四」，最終在杭錦後旗抓獲許×及賈×二人，當場查獲13公斤毒品咖啡因、約300公斤咖啡因半成品、434.4公斤製毒原料及一批製毒工具，之後抓獲其餘12名涉案人員歸案。在外省警方配合下，巴彥淖爾警方在某高速路口抓獲「程老四」，正進一步辦理案件。