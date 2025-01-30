內蒙古破跨省製毒案 拘33人
【本報綜合報道】經過近9個月時間偵查，內蒙古自治區巴彥淖爾市警方早前破獲一宗跨省特大製造毒品咖啡因案件，繳獲180公斤毒品咖啡因及一批製毒工具，抓獲33名主要疑犯。
巴彥淖爾警方去年3月發現一個速遞包裹藏有疑似毒品，收件人為五原縣的李×，其後查出李×等3人購買製毒原料及工具，遂於同年4月12日抓獲各人，當場查獲163公斤毒品咖啡因、2.2公斤安鈉咖、6.2公斤罌粟籽水、0.5公斤罌粟、小量鴉片及一批製毒工具。
經訊問，警方抓獲其餘14名涉案人員，得知李×上線正是綽號「程老四」的疑犯。
網上購原料製毒
警方其後發現，市內杭錦後旗籍男子許×通過互聯網從外省購買毒品原料，其上線亦為「程老四」，最終在杭錦後旗抓獲許×及賈×二人，當場查獲13公斤毒品咖啡因、約300公斤咖啡因半成品、434.4公斤製毒原料及一批製毒工具，之後抓獲其餘12名涉案人員歸案。在外省警方配合下，巴彥淖爾警方在某高速路口抓獲「程老四」，正進一步辦理案件。
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