菲船撈屍後 駛離與華爭議海域

新春前夕 華海警守黃岩島

菲海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）公布，司令加萬（Ronnie Gil Gavan）已調派巡邏船特蕾莎‧馬格巴努亞號前往三描禮士省海域，監視中國海警船3304號，並在距離海岸線平均82至88海里處追蹤到中國海警船3304號。資料顯示，中國現役最大海警船5901號、3502號、3103號，分別距離三描禮士省99.37海里、131.70海里、133.97海里。