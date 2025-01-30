菲船撈屍後 駛離與華爭議海域
【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊周二公布，巡邏船卡布拉號周一打撈起一具漁民屍體後，駛離中國海警部署的三描禮士省海域，周二上午返回蘇碧灣。
新春前夕 華海警守黃岩島
菲海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）公布，司令加萬（Ronnie Gil Gavan）已調派巡邏船特蕾莎‧馬格巴努亞號前往三描禮士省海域，監視中國海警船3304號，並在距離海岸線平均82至88海里處追蹤到中國海警船3304號。資料顯示，中國現役最大海警船5901號、3502號、3103號，分別距離三描禮士省99.37海里、131.70海里、133.97海里。
中國官媒昨日報道，2025年農曆新年前夕，舷號3103中國海警船海鷗號值守黃岩島海域，全艦執法員克服複雜海況等不利因素影響，依法展開巡航任務，堅定戍衞祖國海疆，維護國家海洋權益。值守間隙，海鷗號上組織茶話會、看電影、年夜飯等活動，張貼揮春福字，慶祝農曆新年。
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