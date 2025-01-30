36華團夥盤據緬 僱逾10萬人電騙

中泰談論執法合作打擊犯罪 中國公安部副部長劉忠義周一率代表團到泰國暖武里府，與泰國科技犯罪調查局局長戴榮警中將會面。劉忠義指出，在緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電訊詐騙團夥，僱用超過10萬人騙取他人錢財。雙方深入探討妙瓦底地區電信詐騙集團問題，並就加強跨國執法合作達成共識。

劉忠義說，許多中國公民被利誘或拐騙到緬甸為犯罪團夥工作，部分受害人據說遭毆打，有些還丟了性命。劉忠義提出6項具體建議，中方將提供妙瓦底詐騙集團資金鏈訊息，尤其是涉及人口販運部分，請求泰方協助抓捕藏匿於泰國境內的集團頭目。中方承諾協助抓捕「王星案」中仍在逃的20多名嫌疑人，並引渡至中國接受審判，同時感謝泰國警方協助。

華提6建議促泰抓捕頭目 中方請求泰方運用技術手段確認緬甸境內被拘禁人員的身份，並採取措施促使其盡早獲釋，中方讚賞泰方切斷妙瓦底地區電力供應的行動。中方要求泰方加強管控對人員與貨物走私通道，減少犯罪集團的活動空間和資源獲取途徑。中泰計劃設立聯合詐騙打擊協調中心，安排雙方調查員共同工作，進一步提升行動效率。期望通過快速行動，減輕遊客對泰國安全環境的擔憂，增強國際社會對泰國的信心。

泰將分享騙犯訊息情級 泰國科技犯罪調查局提出4項合作方向，由泰國網絡犯罪抑制中心與中國公安部組建聯合工作組，分享詐騙犯罪行為模式和訊息情報，請求中方協助，針對詐騙集團中的中國籍頭目及泰國籍合作者展開專項打擊行動。由於詐騙集團常通過將資金轉化為加密貨幣的方式將贓款外流，泰方希望中泰共享訊息以阻止資金流出受害人所在國家。建議由中方主導，召集緬甸、老撾、柬埔寨和泰國等國家參與地區會議，共同商討針對詐騙犯罪的長期解決方案。

劉忠義高度認可泰方提出的四項合作建議，相信通過中泰聯合行動，可以建立一個高效合作的全球打擊模式，為地區乃至世界的反詐騙行動樹立典範。本報綜合報道