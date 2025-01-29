神十九太空拜早年 海二八宴熱情盡顯

昨日除夕是農曆龍年最後一日，中外媒體關注成功申遺後首個農曆新年，認為農曆新年已成為海外傳播中華文化重要符號。除夕年夜飯、貼對聯、熬夜守歲和派利是等民間習俗，昨日陸續在各家各戶上演。連遠在太空的神舟十九號航天員蔡旭哲、宋令東和王浩澤，周一已在中國空間站發來農曆新年祝福，向大家拜早年，祝福巳巳如意。

中國人重視除夕年夜飯，山東西北部地區最高規格的年夜飯是「海二八宴」，「海」的意思是量大、菜多，每桌由34道菜組成，被譽為鄉村版的滿漢全席。據傳海二八宴已超過400年歷史，從明朝萬曆年間起在山東聊城一帶盛行。聊城市茌平區周一先擺海二八宴，山東省級非遺代表性傳承人表示，宴席上菜順序也極為講究，先送上甜品和涼拌菜，再上飯菜等。有遊客對滿桌飯菜感到震驚，感受到當地人的熱情。

大熊貓提前食年夜飯 此外，連動物園內的大熊貓也提前品嘗「年夜飯」。天津動物園飼養員和營養師團隊周一特別為大熊貓們準備6道大餐，其中大熊貓「喜樂」享用大餐的可愛模樣，吸引大批遊客拍照。除年夜飯外，多地另有各種慶祝農曆新年的活動，廣西柳州市融水苗族自治縣多個村屯民眾進行「打同年」，即友好村寨之間的拜年聯歡活動，是探親交友的意思。

貼對聯、派利是也是除夕的民俗活動，江蘇南京明城牆的各個城門周一掛上巨幅對聯，年味濃郁。浙江紹興市同日有金舖展示一克重的壓歲錢金鈔，據店家介紹，臨近農曆新年，不少顧客選擇購買金鈔，作為農曆新年「壓歲錢」利是。本報綜合報道