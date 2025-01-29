科州田徑賽 觀眾遭鏈球擲中亡

美國科羅拉多州周日一場青少年田徑比賽，有選手擲出鏈球後，飛出比賽場外，擊中一名男觀眾，他當場證實死亡。當地傳媒報道，死者是其中一名參賽選手的父親，相信是保護妻子及兒子時被鏈球擊中。校方對這宗可怕事故感到傷心。（綜合報道）