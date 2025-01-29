美國會外稱攜油彈刀具 拘疑犯

美國國會山莊東廣場外周一有人聲稱攜帶汽油彈和刀具，被國會警察逮捕。事發時，10多輛國會警察車輛，包括裝甲車湧向現場，國會警察和拆彈小組警員亦在附近的史密森尼藝術和產業大樓外部署。國會警察成功攔截並逮捕該名疑犯，並宣布其因非法活動被拘留。（綜合報道）