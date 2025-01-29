1月29日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月29日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美國會外稱攜油彈刀具 拘疑犯
美國國會山莊東廣場外周一有人聲稱攜帶汽油彈和刀具，被國會警察逮捕。事發時，10多輛國會警察車輛，包括裝甲車湧向現場，國會警察和拆彈小組警員亦在附近的史密森尼藝術和產業大樓外部署。國會警察成功攔截並逮捕該名疑犯，並宣布其因非法活動被拘留。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250129-0129_00180_047/美國會外稱攜油彈刀具--拘疑犯
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc