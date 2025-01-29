兩岸國際

世紀末料歐230萬人死於高溫

英國倫敦衞生與熱帶醫學院團隊周一在期刊《自然-醫學》發表研究，推算歐洲在本世紀末，將有多達230萬人死於高溫及極端天氣，敦促各國加緊採取應對措施減少碳排放等。澳洲悉尼大學團隊另發表論文指，去年大堡礁的健康狀況監測結果表明，其南部部分地區的珊瑚白化現象已達災難水平。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者