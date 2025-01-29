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世紀末料歐230萬人死於高溫
英國倫敦衞生與熱帶醫學院團隊周一在期刊《自然-醫學》發表研究，推算歐洲在本世紀末，將有多達230萬人死於高溫及極端天氣，敦促各國加緊採取應對措施減少碳排放等。澳洲悉尼大學團隊另發表論文指，去年大堡礁的健康狀況監測結果表明，其南部部分地區的珊瑚白化現象已達災難水平。（綜合報道）
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