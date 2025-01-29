民主剛果衝突升溫 叛軍攻佔戈馬17死

囚犯趁亂縱火奪10命 4400人越獄 非洲國家剛果民主共和國和盧旺達緊張局勢升溫，盧旺達支持的叛軍「M23運動」周一聲稱攻佔剛果東部戰略重鎮戈馬，衝突已造成至少17人死亡、近370人受傷。與此同時，戈馬中央監獄發生囚犯縱火事件，造成至少10人死亡，約4,400名囚犯越獄。

M23運動周一凌晨宣布，部隊計劃在凌晨3時奪取戈馬，並稱此前已向剛果政府軍發出為期48小時的最後通牒，至周一凌晨最後期限已過。聲明再次要求剛果政府軍解除武裝，並稱政府軍部隊可選擇將軍事裝備交給聯合國駐剛果維和特派團。報道指，戈馬市中心周一上午炮火和槍聲此起彼伏。

官員稱政府軍仍控制80%地區 剛果農村發展部長恩讚吉（Muhindo Nzangi）強調，剛果政府軍仍控制戈馬80%地區，並指盧旺達軍隊主要是在城郊或退回邊境另一側。匿名剛果官員及M23運動消息人士卻稱，叛軍已控制戈馬90%地區。另一方面，戈馬穆恩曾澤中央監獄負責人表示，周一有部分囚犯趁亂縱火，火勢不斷蔓延，造成多人死亡，另有大量囚犯越獄。

聯合國安理會周日緊急審議剛果民主共和國問題。聯合國秘書長古特雷斯通過發言人辦公室發表聲明，對剛果民主共和國東部日益升級的暴力局勢深表關切，並再次強烈譴責M23運動對戈馬市的持續攻擊。剛果政府上周六宣布與盧旺達斷絕外交關係，以抗議後者介入該國內戰。

早於2012年，M23運動曾佔領戈馬，但在鄰國斡旋下撤離。M23運動翌年被擊敗，並簽署要求其解除武裝的協議。不過，M23從未完全解除武裝，並於2022年再度發起攻勢，奪取礦產資源豐富的北基伍省大片地區。M23運動宣稱要保護圖西族免受歧視，但批評人士認為，這只是盧旺達在剛果東部地區獲取資源的藉口。本報綜合報道