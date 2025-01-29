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泰總理下周訪華 挽旅業
泰國總理佩通坦昨日透露，她將於下周三至下周六訪問中國，與中方討論網上金融詐騙、旅遊及污染等議題。內地演員王星早前從泰國被販運至緬甸電騙中心，部分中國遊客取消前往泰國。佩通坦日前承諾，將加強打擊跨國犯罪，加強安全措施，確保旅客安全。（綜合報道）
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