兩岸國際

香港旗貨櫃船 紅海起火

懸掛香港旗的貨櫃船「ASL BAUHINIA」周二在紅海行駛時起火，多名船員被迫棄船，獲其他船隻救走，無造成任何人命傷亡。貨櫃船起火前正向北行駛，距離也門荷台達港口約225公里。暫未知起火原因。（綜合報道）
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