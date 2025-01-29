1月29日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月29日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
香港旗貨櫃船 紅海起火
懸掛香港旗的貨櫃船「ASL BAUHINIA」周二在紅海行駛時起火，多名船員被迫棄船，獲其他船隻救走，無造成任何人命傷亡。貨櫃船起火前正向北行駛，距離也門荷台達港口約225公里。暫未知起火原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250129-0129_00180_029/香港旗貨櫃船--紅海起火
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc