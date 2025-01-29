衞星圖顯示俄軍撤出駐敍基地

上周六拍攝的衞星圖片顯示，懸掛俄羅斯旗的兩艘滾船斯巴達號、斯巴達二號停靠在塔爾圖斯港裝載貨物，大量俄羅斯車輛和其他物資從數周以來停放的碼頭消失。周一衞星圖片顯示，其中一艘滾船已經駛離，碼頭更多車輛和物資消失，許多車輛在碼頭邊緣排列成一排，方便裝船。另一個貨物裝卸區亦出現大量貨櫃，未清楚是與運送俄羅斯物資，抑或與港口恢復非軍事貨物作業有關。