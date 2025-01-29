衞星圖顯示俄軍撤出駐敍基地
【本報綜合報道】敍利亞巴沙爾‧阿薩德政府上月8日倒台，俄羅斯克里姆林宮與其關係密切，並在當地駐有軍隊，去留備受關注。美國軍事新聞周一報道，衞星圖片顯示俄軍開始撤離塔爾圖斯海軍基地。
上周六拍攝的衞星圖片顯示，懸掛俄羅斯旗的兩艘滾船斯巴達號、斯巴達二號停靠在塔爾圖斯港裝載貨物，大量俄羅斯車輛和其他物資從數周以來停放的碼頭消失。周一衞星圖片顯示，其中一艘滾船已經駛離，碼頭更多車輛和物資消失，許多車輛在碼頭邊緣排列成一排，方便裝船。另一個貨物裝卸區亦出現大量貨櫃，未清楚是與運送俄羅斯物資，抑或與港口恢復非軍事貨物作業有關。
傳與敍新政府談判去留
敍媒此前報道，大馬士革新政府撤銷俄羅斯與巴沙爾‧阿薩德達成、長達49年的塔爾圖斯海軍基地租賃協議，俄軍去年已逐步縮減位於敍利亞赫梅明空軍基地的部署規模。塔爾圖斯和赫梅明一直是支援俄羅斯在非洲活動的重要樞紐，具有非常重要戰略意義。俄軍駐敍基地最終去留仍不明朗，報道指俄方正與大馬士革新政府談判。
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