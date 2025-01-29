哈馬斯釋首批26人質 以色列確認8死

30萬巴人重返加薩北部 以色列周一起允許巴勒斯坦平民返回加薩北部家園，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯稱已有逾30萬人返回加薩北部。以方則指，根據與哈馬斯達成的停火協議，首批計劃獲釋的26名人質中有8人已被確認死亡。與此同時，聯合國人權專家譴責以色列在加薩停火後，持續襲擊約旦河西岸。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）周一在記者會上表示，上述8名人質是被哈馬斯殺死，但哈馬斯並沒說明他們的死因，遇難人質的家屬已獲悉相關情況。這意味首批人質中僅18人仍生還，料將可從加薩活着返回與家人團聚，此前已有7人獲釋回家。

根據協議，第一階段將持續6周，期間以方釋放737名巴勒斯坦囚犯，以換取33名以色列人質。據以方統計，若扣除上周六釋放的4名女兵，目前加薩仍有約90名以色列人質。以色列國防軍發言人哈加里表示，以軍對兩名仍在哈馬斯手中的以色列兒童人質深感擔憂。

聯國專家斥以襲約旦河西岸 隨着以軍開放檢查站允許平民返回以哈開戰以來一直關閉的加薩北部地區，周一數以萬計巴人開始徒步返回家園，人流和車輛綿延數公里，有人手抱嬰兒，也有人肩負家當上路。德國外交部周一強調，加薩不能被以色列永久佔領或重新定居；阿拉伯國家聯盟和埃及則反對美國總統特朗普提出將巴人遷移到約旦和埃及的建議。

另一方面，7名聯合國人權專家周一警告，以色列軍隊和安全部隊近期持續轟炸約旦河西岸北部城鎮杰寧，導致當地基礎設施嚴重損毀，水電供應中斷，數百所房屋遭到攻擊，同時嚴重阻礙醫療救援，上述行為進一步加劇了本已動盪的局勢，造成大量平民傷亡和流離失所。專家呼籲國際社會緊急行動，保障巴人人權和尊嚴。本報綜合報道