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加外長將晤魯比奧談美關稅
美國總統特朗普計劃2月1日起，對加拿大進口商品加徵25%關稅。加拿大外長趙美蘭周一指，她本周將訪問美國首都華盛頓，與美國國務卿魯比奧會面，討論特朗普的關稅威脅。加拿大公共安全部長麥堅迪則強調，當局正收緊邊境管制，在打擊合成類鴉片藥物芬太尼和人口販運等問題上，取得很大進展。（綜合報道）
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