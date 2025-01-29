特朗普證微軟洽談收購TikTok

【本報綜合報道】美國暫緩執行中國短片分享平台TikTok「不賣就禁」的法令，但當地目前已沒法從應用程式商店下載，已內建的iPhone 16 Pro Max手機拍賣叫價因而飆至5萬美元（約39萬港元）。總統特朗普周一證實，美國科企微軟正在洽談收購TikTok。

內建程式手機炒至39萬元 特朗普當晚在空軍一號專機上，被問及微軟是否正討論收購TikTok。他證實消息，稱很多人對TikTok感興趣，該應用程式非常受關注。他又表示，樂見有很多公司正競標收購TikTok，但強調中國不會參與，他們也不希望中國參與。

TikTok「不賣就禁」危機未解，令已下載TikTok的手機變成熱銷商品。據報道，除了上述「天價」手機，拍賣網上也有人放售平板電腦等其他電子裝置，標價則為數百美元。有賣家提供已登錄TikTok帳號的裝置，有些人則稱已安裝程式，但未與帳戶綁定。但有網民認為此趨勢只是噱頭，如TikTok恢復在美國營運，相關裝置價格料將回落。