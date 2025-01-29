曾提訴特朗普 美司法部12律師被炒

【本報綜合報道】美媒周一報道，美國特朗普政府一口氣解僱至少12名對他提出兩項刑事控訴的司法部律師，並要求司法部刑事調查有份在國會暴動案中起訴被捕人士的檢察官。分析指，這顯示特朗普政府正對追究其本人及支持者責任的檢察官採取報復行動，並加速強化對司法部的控制。

司法部一名官員透露，特朗普委任的代理司法部長麥克亨利（James McHenry）認定，這批司法部官員在起訴特朗普的過程中扮演要角，無法獲得信任以忠實執行其政策，之後決定解僱他們。報道引述解僱信副本顯示，麥克亨利引用特朗普作為美國憲法下行政首長的權力，為此次解僱行動辯護。這些司法部律師曾與主導兩宗特朗普案件的特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作，而相關案件在特朗普當選後被司法部撤銷，史密斯本月初亦已辭職。