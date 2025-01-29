海格塞斯就任防長 誓撐軍隊多項新政

【本報綜合報道】美國國防部長海格塞斯周一履新，到五角大樓展開首天工作，誓言支持總統特朗普的優先事項，包括封鎖美國與墨西哥邊境，並預告特朗普將簽署影響軍方的行政命令。海格塞斯透露，特朗普將簽署更多行政命令，包括讓拒絕接種新冠疫苗而被開除的數千名美軍復職，撤銷軍隊中容許性小眾軍人的多元、平等及包容政策，並為美國部署鐵穹防禦系統。特朗普同日提到，復職美軍將被恢復以前的職級和全薪，又表明會讓變性意識形態從美軍中消失。

海格塞斯抵達五角大樓時向記者說：「無論邊境需要甚麼，我們都會提供。這是一個轉變。這不是過去的辦事方式。」他在五角大樓發表演講，強調國防部支持捍衞國家領土完整，遵守憲法、美國法律和指揮官指示。1878年通過的《治安官動員法》禁止在美國本土使用軍隊執法，除非國會或憲法明確授權，或引用《反叛亂法》，授權美國總統在出現非法妨礙、聯合、集結或叛亂時在本土部署軍隊。被問及會否引用《反叛亂法》時，海格塞斯不排除此可能性，並稱白宮會做出決定。他又強調，五角大樓將「絕對繼續」使用軍用飛機把無證移民遞解出美國。

海格塞斯獲參謀長聯席會議主席布朗迎接，但海格塞斯曾在最新著作中批評建議把布朗撤職。被問及會否解僱布朗時，海格塞斯只是拍一拍布朗的背，笑指現時兩人正站在一起，期待與對方合作，並要將戰士精神帶給美軍。海格塞斯引用兩個曾表彰南北戰爭美利堅邦聯軍官的軍事基地舊名，他說：「我在這裏的每一刻，都在思念關島、德國、本寧堡和布拉格堡、導彈防禦基地和航空母艦上的將士。」本寧堡和布拉格堡在2023年更名，特朗普承諾恢復基地的邦聯名稱。

傳國際開發署60高官休假 另外知情人士透露，美國政府已下令美國國際開發署57至60名高級官員休假。代理署長格雷（Jason Gray）周一晚發出內部備忘錄，指新領導層發現該署有多項行動似乎是為規避總統行政命令和美國人民授權，在該署完成調查前已安排多名員工全薪休假，直至另行通知。知情人士指，休假人員包括國際開發署駐華盛頓辦事處領導階層幾乎全部高級員工，職責範圍涵蓋能源安全到水資源安全、兒童教育和數碼科技，以及總法律顧問辦公室。