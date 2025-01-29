貝森特任美財長 傳逐月加普遍關稅

【本報綜合報道】獲美國總統特朗普提名的資深避險基金投資人貝森特（Scott Bessent），周一得到美國參議院確認，出任美國財政部長。英媒另引述知情人士指，貝森特正推動對所有進口到美國的商品加徵普遍關稅，首波稅率從2.5%開始，之後逐月調高，最終可達20%。

民主黨議員憂增小企業壓力 美國參議院周一以68票贊成、29票反對的較大優勢，確認貝森特的人事任命，包括16名民主黨人表示支持。參議院財政委員會主席克拉波（Mike Crapo）表示，貝森特將致力於恢復在特朗普領導下的繁榮與機遇。該委員會首席民主黨議員懷登（Ron Wyden）則警告，暫未知貝森特會否對特朗普的關稅及其他經濟政策起到制衡作用，這些政策可能對消費者和小企業造成壓力。

62歲的貝森特是總部設於康涅狄格州的對沖基金Key Square Group始創人，在特朗普競選期間擔任重要經濟顧問，負責推廣議程和撰寫政策演講。他曾在聽證會上指出，關稅將有助打擊不公平貿易行為、增加收入，並增強美國在國際談判中的影響力，反駁特朗普政策會引發通脹的觀點。