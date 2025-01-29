特朗普讚大陸新AI模型 暗示關稅向台晶片加徵

承認美科技業受DeepSeek威脅 中國初創公司DeepSeek（深度求索）以低成本開發的人工智能（AI）模型DeepSeek-R1，被指可表現出足以匹敵美國頂尖AI模型的效果，引起全球關注，惟該公司昨日指線上服務受到大規模惡意攻擊。美國總統特朗普談及該模型時表示，DeepSeek冒起對美國業界敲響警號，必須集中精神競爭以獲勝，並透露快將對外國製造的半導體加徵關稅。

DeepSeek遭大規模攻擊 註冊受限 DeepSeek一連兩天傳出當機災情，很多用戶反映無法登入或註冊，或無法進行對話。該公司服務狀態頁面顯示，平台多次出現「網頁/API服務異常」。DeepSeek昨日回應指，由於近期其線上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了+86手機號以外的註冊方式，僅支持中國手機用戶註冊，目前已註冊用戶已可以正常登錄和使用。另外，該公司同日凌晨再發布新的開源多模態AI模型Janus-Pro。

特朗普周一在佛羅里達州邁阿密與共和黨眾議員會面時說：「我一直在閱讀有關中國一些公司的消息，特別是一家公司（DeepSeek）想出了一種更快、更便宜的人工智能方法。如果這是真的，那很好，我認為這是一個非常積極的發展。因為這意味你不必花費數十億美元，也可以得到同樣的解決方案。」他指DeepSeek應為美國的行業敲響警號，並需要在競爭中集中精力取勝。

特朗普疑尋求第三任期 特朗普直言，不久將來會對外國生產的電腦晶片、半導體和藥品加徵關稅，以將這些必需品的生產帶回美國，因它們離開美國去了台灣。他特別提到98%晶片生意都去了台灣，疑指很多美國科企從台灣半導體龍頭台積電採購處理器。他批評前拜登政府的投資政策，強調廠商「不需要錢，需要的是誘因，而誘因將是他們不想支付25%、50%甚至100%關稅」。

特朗普又警告，將對進口鋼、銅和鋁以及美軍所需的物品徵收關稅。另外，特朗普同場笑稱考慮競選第三個任期，指自己為下一次競選活動籌得很多款項，雖然相信沒法使用，但他並非百分之百肯定，因不知道自己能否再選總統。美國憲法第22號修正案規定，任何人擔任總統職務不得超過兩次，但日前有共和黨眾議員提案修憲，以讓特朗普尋求第三個任期。

白宮人工智能及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）周一首度回應DeepSeek橫空出世，指該華企的成功顯示AI競爭將非常激烈，亦證明特朗普推翻上屆拜登政府有關限制AI美企行政命令的做法正確，他強調，人工智能領域的競爭勢必日益激烈，雖然他對美國企業充滿信心，但人們不應自滿。

在上周二發布的DeepSeek-R1模型，在測試表現、訓練成本和開源開放程度等測試中，均超越美國OpenAI公司的最新模型，但成本僅為三十分之一，引起投資者恐慌，紛紛拋售美國科技股。而在較早前，特朗普宣誓就任後宣布，由甲骨文、日本軟銀集團及OpenAI牽頭，對美國AI基建投資5,000億美元（約3.9萬億港元）。本報綜合報道

不少美國科企從台積電（圖）採購處理器。

（Getty Images圖片） DeepSeek簡介 特朗普對中國AI新模型讚不絕口。 特朗普重提將提高晶片進口關稅。