鬆獅犬染色扮虎 動物園認搞噱頭

【本報綜合報道】江蘇省泰州市有動物園將兩隻鬆獅犬的毛染成像老虎的斑紋，並在直播間拍攝兩犬在圍欄裏跑來跑去的畫面，惹來網民質疑。該動物園上周五回應內媒查詢時，承認做法是「噱頭」，但強調染色是不會對狗的健康造成損害。

溱湖灣森林動物王國上周五在抖音直播畫面裏顯示兩隻被染色扮成老虎的鬆獅犬，解說指「咱們老虎非常大、非常兇猛」。同日內媒致電該動物園查詢熱線，工作人員回覆直播間展示的是「土鬆獅染色成的『老虎犬』，不是老虎」。工作人員稱，兩隻狗是在專業的寵物店用植物染料上色，且有專門的飼養員照顧。該工作人員又表示，園區已取得飼養猛獸的資質證件，正在引進獅子和黑熊。