植假睫毛後眼痛 女子角膜現異物

【本報綜合報道】內媒周一報道，浙江杭州市一名女子早前種植假睫毛後，左眼連續紅腫疼痛4天，且流淚不止，視物模糊，經醫院檢查發現角膜出現一顆0.5毫米大小的異物，相信是嫁接睫毛的機器未徹底消毒所致。

疑機器未徹底消毒 該名26歲女子當時到浙江大學眼科醫院就診，該院角膜和眼表疾病專科副主任醫師林琳事後指出，結膜炎、乾眼症和瞼緣炎是門診最常見的美睫「後遺症」，她憶述曾接診一名30多歲、從大學時期開始常年種假睫毛，已受乾眼症和眼部異物感困擾超過10年，甚至能看到患者瞼板腺的發炎性改變，能夠觀察到睫毛毛囊內活生生蠕動的蟎蟲。

報道提醒，假睫毛的主要成分是合成纖維，加上黏貼的膠水化學成分比較複雜，具有強烈的刺激性，長期使用對眼表健康危害極大，更有部分不良商家會使用劣質假睫毛和膠水，當中或含有害物質，可能導致多種眼部疾病。過年期間，許多女士選擇做美甲和美睫等，有媒體因此提醒消費者需要注意相關安全隱患，盡量減少假睫毛使用頻率，並選擇正規美容醫療機構。