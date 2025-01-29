春運塞車 民眾隧道開「演唱會」

【本報綜合報道】內地春運期間，大批民眾自駕出行，除造成公路大塞車，也發生不少趣怪事。日前，有民眾在隧道遇上大塞車，於是爬上車頂開起「演唱會」來。而在廣東省一條公路上，一名婦女被其家人遺忘在加油站，幸得路政員協助，最終由家人接回。

網上日前流傳影片顯示，在回家路上的隧道遇上大塞車，一名據指是音樂老師的男子突爬上車頂高歌，惹來其他人附和合唱。男子的歌聲不但緩和了塞車的氣氛，還帶動了其他人。有網民表示：「這種鬆弛感，不也是一種人生態度嗎？」

上周五在樂昌——廣州高速公路往韶關方向英德停車區內，一名婦女在油站旁邊的應急車道行走並四處張望，神情焦急。路政員上前了解得知，她原本與其女兒、女婿一同從廣東佛山自駕回湖北荊州老家過年，途經該油站時因上廁所未告知家人，如廁後家人已驅車離開。由於該婦女的手機出現信號問題，路政員嘗試用自己的手機聯絡其家人，最終與其女婿取得聯絡，隨後更開車護送婦女與家人會合，其女婿表示感謝。

由鄉出城過年漸成趨勢 數據顯示，周一內地全社會跨區域人員流動量預計約2.52億人次，公路人員流動量佔2.36億人次。大數據分析顯示節前一周，返鄉人群佔比從春運前的14%大幅躍升至39%，出遊人群佔比達37%，主要目的為返鄉團圓。然而，不少父母前往子女工作的城市過年正成為新趨勢，今年春運以來，這種反向春運人群規模較去年同期增加10%，主要來自江蘇、四川、河北、陝西、浙江等地，目的地為北京、上海、深圳、杭州、西安等大城市。