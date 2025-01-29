春節趕回鄉探親 寵物寄養收費倍增

農曆新年前夕，內地市民紛紛啟程回鄉過年，家中飼養的寵物卻成為一大難題。儘管寵物寄養行業近日漸漸興起，惟春節期間相關服務在多地卻是供不應求，部分則是價格翻倍，與住酒店價格相若；有專家呼籲當局應該加強監管明確標準。

寵物寄養服務大多包括提供寄宿、餐飲，24小時監控，部分加錢亦能包括陪玩、打理儀容等。在北京工作的王月表示，準備要回山東濟南老家過年，把家附近合適的寵物店和寵物友好酒店都諮詢了，卻沒能找到讓家中貓咪安全度過今年春節的地方。他說：「如果不能找到合適寄養的地方，自己只能考慮自駕回家，都養5年了，把牠自己關在屋裏一周，我實在不忍心也不放心。」

另有上海市民打算在春節期間回家鄉探親，尋找寵物寄養服務，卻發現春節期間價格竟從平時每天170元（人民幣‧下同，約182港元），飆升至每日300至400元（約322至429港元）；湖北武漢亦有相關服務在節日期間，從一天138元（約148港元）上升至238元（約255港元），整個假期需支付約2,000元（約2,146港元）。有寵物店工作人員表示，除了等別人取消預訂，已經沒有留給寵物的位置了。

部分貨不對辦現病症 有業內人士指出，雖然寵物寄養行業看來欣欣向榮，但產業規範化治理和運營仍需要完善，寄養市場中還存在較多問題，若不加以規範，現在的「一窩難求」很易變成「空窩無寵住」。記者在第三方投訴平台上也印證這一觀點，不少消費者反映寵物寄養服務雖然價高但貨不對辦，涉嫌虛假宣傳，還有不少寵物寄養後出現各種病症，形容「選擇寄養如同開盲盒」。

專家籲制訂行業規範 有專家認為，隨愈來愈多市場主體參與，寵物寄養行業競爭日趨白熱化，其發展不能無序無度，監管既要保持一定彈性，更要制訂相應行業標準和規範，明確服務的內容、要求和限制，包括寄養環境硬性要求、寵物照顧一般標準、應對突發安全措施等。而消費者除了事先實地考察、檢查經營商家資質外，為了保障自身合法權益，也應更加謹慎地與寄養機構簽訂服務協議，保留好收費憑證、寵物醫療紀錄、寵物照片等關鍵證據，以應對突發情況導致的糾紛。本報綜合報道