自稱32億投資額 惹多人官方查詢 華夏醫藥產業園大理項目揭虛構
【本報綜合報道】雲南省大理經濟技術開發區管理委員會周日發表聲明證實，「中國華夏醫藥產業園大理項目」為虛假項目。
管委會發聲明 從未簽訂協議
聲明指，這段時間以來接到個別單位或個人通過不同渠道打聽核實「中國華夏醫藥產業園大理項目」真偽，據稱項目實施地位於雲南省大理州大理市鳳儀鎮，總投資額達到30億人民幣（約32億港元），項目佔地面積約1,000畝，相關消息均為虛假資訊，大理經濟技術開發區管理委員會從未與相關企業進行此項目洽談及合作協議簽訂，更沒有掛牌供給過項目建設用地。聲明呼籲社會各界提高防範意識，加強資訊鑑別，謹防上當受騙。
資料顯示，大理經濟技術開發區位於大理市滿江片區，於1992年經雲南省人民政府批准成立，2014年經國務院核准為國家級經濟技術開發區。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250129-0129_00178_023/自稱32億投資額--惹多人官方查詢--華夏醫藥產業園大理項目揭虛構
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：