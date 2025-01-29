新春前 國安部促小心境外竊密

【本報綜合報道】國家安全部昨日透過微信公號發文提醒，在這個萬家團圓的日子，一些危害國家安全的陷阱卻悄然潛入民眾身邊。例如市民通過網絡傳遞新春祝福時，切勿放鬆對網絡訊息的甄別，應警惕境外間諜情報機關，通過網絡勾連、潛藏滲透等方式，伺機開展網絡竊密。

文章提醒，不要隨意點擊掃描來源不明的連結或二維碼，以防病毒植入，竊取個人資訊；不要下載來歷不明的軟件，以防木馬程式滲透，遠程獲取手機資訊；不要輕易傳播轉發未經驗證的訊息，防範網絡詐騙與惡意謠言。參加同學、親友聚會時，應提高保密意識，不向無關人員透露工作秘密、內部敏感資訊甚至國家秘密，謹防別有用心之人打着「交流近況」、「加深感情」的旗號，刺探竊取國家秘密。

此外，假期在內地外遊拍照留念時，切勿拍攝軍事禁區、科研機構等涉密場所；野餐露營時，避免靠近軍事涉密場所，遠離通訊基站、電力樞紐等關鍵設施；出國旅遊時，也應提高安全防範意識，警惕無端打聽個人私隱、索要敏感資訊的可疑人士。