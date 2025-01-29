戀小紅書南韓人 離婚婦39萬盡失

假TikTok難民湧入 殺豬盤吸金 美國早前頒令中國短片分享平台TikTok「不賣就禁」，雖然其後獲暫緩執行，但大批海外用戶已湧入另一內地短片平台小紅書，並自稱「TikTok難民」。湖北省武漢政法公眾號早前發布緊急提示，指TikTok難民批量湧入，也給了騙子可乘之機，提醒小心殺豬盤（網戀陷阱）騙財騙人。

網民「大毛」最近與多名自稱TikTok難民的外國網友互動，對方熱情地跟大毛聊起運動健身話題，還主動發來照片，展示自己鍛煉的腹肌。大毛上周三晚突然接到反電訊網絡詐騙專用號碼打來的電話，反詐人員與其確認最近是否在小紅書上和一名帳號為「Ma」的外國網友聊天，指對方涉嫌詐騙，提醒大毛不要上當受騙。

打造外形姣好富有人設 網民「小光」早前在小紅書假扮美國白人美女，故意用蹩腳的中文介紹自己，累計發布3條貼文，其中一條引來超過2,000條評論，小光還收到很多男網友的求交友私訊。

有內媒與騙案受害人傾談後發現，自稱外國網友的殺豬盤，其人設大多外形姣好，經濟實力雄厚。相識沒多久後，騙徒會聲稱自己帳戶被凍結，需要借錢周轉。

除了被對方顏值和身家吸引，不少人也出於獵奇，想和外國網友結交，或對海外生活和涉外婚姻充滿嚮往，因而受騙。做外貿的劉暢剛剛離婚，去年2月在小紅書認識一名帥氣的「南韓人」，對方許諾未來一起去日本定居生活，劉暢最終被騙了5萬美元（約39萬港元）。本報綜合報道