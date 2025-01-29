華選手屢被罰憤而退賽 南韓棋院致歉

【本報綜合報道】第29屆LG盃世界棋王賽近日在南韓舉行的決賽出現爭議事件，中國棋手柯潔在兩局比賽中被指多次違規，並對裁判判罰強烈不滿，最終憤然退賽。南韓棋院昨日發布公告，就LG盃事件致歉並解釋相關規則問題，又稱將與中國棋院和日本棋院共同討論，制訂統一的世界大賽規則。

兩地規則不一 上周三舉行的LG盃決賽第二局中，柯潔兩次未將死子放入棋盒蓋中，因而違反南韓圍棋規則被直接判負，柯潔和中國圍棋協會雖有異議，當時仍接受處罰。但在上周四第3局比賽中，柯潔再次挑戰並違反相同規則，在裁判按慣例進場處罰時表達強烈不滿，並憤然退賽，其南韓對手卞相壹最終破天荒以「零勝奪冠」。中國圍棋協會為柯潔的行為背書並發文，稱不接受第3局比賽結果。

南韓圍棋國家隊總教練洪旼杓周一首度發文回應，稱希望以南韓圍棋規則舉辦的比賽，能得到應有尊重。南韓棋院公告指出，這次成為問題的死子管理規定是兩國關於死子的不同計算方法引起，修改規定只有3個月，故認為中國選手的適應期不足。該棋院希望中韓之間的信任不會因此事而崩潰，正努力通過與華緊密對話來收拾事態。