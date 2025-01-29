菲指華海警船用聲波炮 中方否認
【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊日前指控中國海警船3103號在三描禮士省海域，首次使用俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置，試圖阻止菲海岸防衞隊船隻接近。中國駐菲律賓大使館周一否認，雙方各執一詞。
菲方人員稱耳部不適
菲媒報道，中國駐菲使館發言人吳瀟逸否認海警船配備長距離揚聲裝置，他說：「據我們查證，中國海警船上沒有這樣的設備。」菲海岸防衞隊發言人塔里拉同日接受菲媒訪問，稱中國海警船廣播從遠處聽像一般警笛，但靠近後發現中方使用長距離揚聲裝置，當時錄影中國海警船巡邏的菲海岸防衞隊人員感到耳部不適，於是停止錄影返回船艙。他指出長距離揚聲裝置具指向性，聲波可造成耳膜疼痛，如時間長會導致頭痛。
被問及如何回應中方高科技挑釁，塔里拉重申菲律賓總統小馬可斯已下達指令，要求不被煽動以免局勢升溫，菲方目前所做就是每小時都會通過廣播要求中國海警船離開。塔里拉指摘，中國企圖透過常態化巡邏，把菲律賓專屬經濟區納入中國內海，菲方船隻在有關海域持續存在足以反制該企圖。
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