菲指華海警船用聲波炮 中方否認

菲方人員稱耳部不適

菲媒報道，中國駐菲使館發言人吳瀟逸否認海警船配備長距離揚聲裝置，他說：「據我們查證，中國海警船上沒有這樣的設備。」菲海岸防衞隊發言人塔里拉同日接受菲媒訪問，稱中國海警船廣播從遠處聽像一般警笛，但靠近後發現中方使用長距離揚聲裝置，當時錄影中國海警船巡邏的菲海岸防衞隊人員感到耳部不適，於是停止錄影返回船艙。他指出長距離揚聲裝置具指向性，聲波可造成耳膜疼痛，如時間長會導致頭痛。