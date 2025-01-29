中印建交75周年 同意恢復直航

中斷近5載 兩國高官會面後現突破 中印副外長/外秘級對話達成的共識，包括印方願全力支持中方擔任上海合作組織輪值主席國工作，將積極參與中方在上海合作組織框架下主辦的各項活動；雙方同意利用雙多邊等場合，展開各層級積極互動，加強戰略溝通，增進政治互信；雙方同意共同紀念今年中印建交75周年，展開媒體和智庫交流、二軌對話及其他人文交流等活動。

展開跨境河流合作 雙方亦同意恢復中國內地和印度間直航航班，支持兩國主管部門對接推進，並採取措施為兩國人員往來和互派記者提供便利；推動於今年恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，將盡快協商有關安排；並繼續展開跨境河流合作，就盡早舉行新一輪跨境河流專家級機制會議保持溝通。

中方強調，雙方應從中印兩國和兩國人民的根本利益出發，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，以坦誠和建設性態度，積極促進對話交流和務實合作，正面引導輿論和民意，增信釋疑，妥處分歧，推動中印關係沿着健康穩定的軌道向前發展。中印雙方並就各自關心的問題坦誠深入交換意見。

唐勇勝另拜會王毅 印度外交部聲明另提到，雙方評估現有功能對話機制，雙方同意逐步恢復對話，並利用對話來解決彼此的優先利益和關注領域。雙方討論經貿領域的具體關注，以期解決有關問題，並促進長期政策的透明度和可預測性。

唐勇勝另拜會了外交部部長王毅，以及中共中央對外聯絡部部長劉建超。本報綜合報道