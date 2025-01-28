科學家揭地下兩大山 高逾珠穆朗瑪峰百倍

【本報綜合報道】珠穆朗瑪峰海拔8,800多米，被譽為世界第一高峰。荷蘭烏得勒支大學最近有科學家團隊發現，地下約1,930公里處有兩座大山，高約998公里，比珠峰高逾100倍。研究論文已在國際科學期刊《自然》上發表。

不存於地球表面 埋在腳下 英媒周日報道，研究團隊發現的兩座巨大山峰其實不存在於地球表面上，而是埋在人們腳下，位於地球外核與地函交界的區域，推測其歷史至少能追溯至5億年前。參與研究的教授多伊斯（Arwen Deuss）表示，暫時無人知曉兩座大山是如何形成，也不清楚它們是否只是短暫現象，或是已存在數百萬年甚至數十億年。

科學家數十年來通過地震波研究地幔深處發現，已知地球地函深處隱藏巨大的結構，根據地震波變化勾勒地球深處的結構。研究顯示，地幔中存在兩個被稱為「低速區」（LLSVP）的巨大區域，地震波在該處顯著減速。另有科學家認為，LLSVP可能是數十億年前一顆古老行星撞擊地球留下的殘骸。