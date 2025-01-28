全球各地喜迎新春 舉辦傳統習俗活動

【本報綜合報道】2025年是春節申遺成功後的首次慶祝，全球各地華人和外國遊客紛紛參與慶祝新年活動。中國文化和旅遊部組織開展「歡歡喜喜過大年」2025年春節主題文化和旅遊活動，分為七大板塊共27項主體活動，目前已在全國全面啟動。

逛迎春花市為廣府地區春節前的傳統民俗活動，俗稱「行花街」，是國家級非遺項目之一。廣東廣州海珠區花市周日開賣，不少市民到場選購花卉。中國多地紛紛增加新年裝飾，寧夏銀川市周日有雪雕工藝師在景區內趕製雪雕，迎接春節假期到來的遊客。重慶十八梯近日燈光璀璨，年味濃郁，置有鳳凰和燈籠元素創作主題燈飾；江蘇南京城南亦展出綵燈，流光溢彩，吸引眾多市民和遊客前往觀賞。

此外，馬來西亞吉隆坡上周六舉行2025年「歡樂春節」全球啟動儀式，將在全球100多個國家和地區舉辦近500場形式多樣的展演活動。儀式上有醒獅點睛和中式樂器等演出，更設有1,200架無人機在地標建築雙子塔旁表演。

馬國啟動全球500場展演 肯尼亞近日則舉辦中國春節廟會活動，期間有舞龍舞獅等節目表演。保加利亞亦舉辦新春園遊會，推出圍爐煮茶、團圓年飯等活動，展示和體驗中國新年習俗。