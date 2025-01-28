婚後育兒恐脫節 主婦考碩士創業

博物館街頭采風 發揚非遺魅力傳統 內媒周日報道，湖南長沙市一名女子婚後一直過着養育小孩的生活，為免與社會脫節，她經過一番努力，不僅於2018年考上清華大學成為碩士研究生，畢業後更於前年8月成立國風文創品牌，以多種非遺工藝創作首飾，實現昔日名校夢想，並將熱愛的傳統文化發展成事業。

身兼兩職 實現夢想 2017年32歲的劉立婷因害怕未來一直拘於家庭主婦的身份，決定重拾考讀名校的夢想，從每天上午8時30分起床後，不僅要照顧孩子、做家務，還需分配時間溫書學習，忙到每天凌晨2時許才休息，最終考上清華大學碩士研究生，就讀新聞傳播專業。畢業後，她決定再次撕掉原有標籤，籌劃轉行創業，到各地博物館和街頭小巷采風，增加對傳統文化的了解。

她於2023年8月順利創業，將10多種非遺工藝融入髮飾和頸鏈等飾物中，希望能藉此令更多人了解非遺的魅力。

自立品牌 融入工藝 她去年更成為一名新興的文創產品策劃營運師，指如今有關產業正蓬勃發展，該職業的發展空間非常廣闊，但對從業者要求很高，既要具備設計能力、創新意識和文化藝術修養，同時要儲備足夠的市場行銷知識，才能洞察消費者需求。本報綜合報道