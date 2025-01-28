王毅傳下月到訪 與英國外相會談

【本報綜合報道】英媒周日報道，中共中央政治局委員兼外長王毅將於下月訪問英國，與英國外相林德偉舉行會談。中國外交部發言人毛寧昨日表示沒有關於王毅訪英的具體訊息，但稱加強戰略溝通、增進政治互信、推動互利合作，符合中英雙方和國際社會的共同利益，兩國各界對中英關係朝着健康穩定方向發展感到鼓舞、充滿期待。

中方稱期待發展穩定關係 報道指英國外交及聯邦事務部正制訂計劃，接待王毅，但事務部拒絕置評。報道引述消息人士指，王毅此行目的是重啟2018年來首次兩國戰略對話。報道指由於德國慕尼黑安全會議會於2月14日至16日舉行，王毅的訪英行可能在它之前或之後。

林德偉去年10月對華進行正式訪問時，曾經與王毅會面。王毅當時指英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價，因為符合兩國關係的歷史邏輯及現實需要，亦符合兩國人民根本利益。林德偉就指英方期待與中方加強高層及各級別交往對話，兩國應致力透過外交手段，應對地緣危機及複雜挑戰。