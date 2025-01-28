濟航空難初步調查 未解釋無放起落架

南韓濟州航空編號7C2216的波音737-800型客機上月29日遭鳥擊，在全羅南道務安國際機場失事釀179死。國土交通省航空鐵道事故調查委員會昨日公布空難初步調查報告，推測客機兩側引擎吸入南韓冬季常見候鳥花臉鴨，但未解釋客機降落時起落架為何沒有放下。

疑兩側引擎吸入候烏 初步調查報告顯示，涉事客機上的兩個「黑盒」於事發當日早上8時58分50秒開始均停止記錄，飛機於4分07秒後以機腹着陸的方式高速衝出跑道，撞上安裝導航系統天線的混凝土基座，導致飛機爆炸並起火。黑盒停止記錄時該客機正以時速約298公里、距離地面高度151米左右的狀態由南向北接近務安機場跑道準備降落，此時飛機兩側引擎吸入當地冬季常見候鳥花臉鴨，事發後在兩個引擎內均發現其羽毛及血漬。

報告又指，黑盒停止記錄後6秒，涉事客機機師發出求救信號「Mayday」，隨後提升高度復飛，在原定降落方向左側上空飛行一會後，右轉從同一條跑道另一側進入跑道，在起落架未放下的狀態下以機腹着陸，但報告未說明原因。飛機與鳥群撞擊的具體時間和數量，以及有沒有其他鳥類撞擊，對黑盒停止記錄等客機異常情況帶來甚麼影響等，料於最終調查報告公布。

報告已交美法泰三國 韓媒指，上述報告已提交給事故飛機機體及引擎製造國美國和法國，以及有國民在事故中遇難的泰國。由泰國曼谷起飛的濟州航空7C2216航班，於南韓時間去年12月29日上午9時07分許，在全羅南道務安機場降落時失事。機上共有175名乘客和6名機組人員，除兩名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。本報綜合報道