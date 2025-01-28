盧卡申科第6度連任白羅斯總統

【本報綜合報道】白羅斯周日舉行總統選舉投票，現任總統盧卡申科得票86.82%，以壓倒性優勢贏得大選，第6度連任總統。歐盟和美國都表示選舉不公正，其中歐盟表明，不會因為白羅斯舉行虛假總統選舉，而解除對白羅斯政府的制裁。

壓倒性優勢勝出 白羅斯中央選舉委員會公布5名候選人各得票數初步數據，得票第二多的候選人是瑟蘭科夫（Sergei Aleksandrovich Syrankov），得票率3.21%，其餘3名候選人得票率分別為2.02%、1.86%和1.74%，另有3.6%選票為棄權。

今次大選有約690萬人合資格投票，選舉委員會指投票率為85.7%。盧卡申科在首都明斯克投票後，舉行逾4小時記者會。他被問到主要反對派領袖都在監獄或離國，如何確保選舉自由和公平，盧卡申科就說部分人選擇入獄，部分人則選擇流亡，強調白羅斯政府沒有將任何人趕出國。

盧卡申科被問到考慮到將近3年的俄烏戰爭死亡人數，是否後悔讓俄羅斯軍隊在2022年借白羅斯領土進軍烏克蘭。他答道不後悔任何事。對於西方質疑選舉不公，盧卡申科稱不會在意歐盟是否確認選舉結果。