美擬驅加薩百萬巴人 埃及約旦拒絕安置

哈馬斯反對將民眾趕出家園 美國總統特朗普上周六提出名為「徹底清理加薩」計劃，倡議埃及和約旦能夠接收100多萬來自加薩地帶巴勒斯坦人，藉此實現中東和平。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯及巴勒斯坦當局齊聲譴責。而埃及和約旦周日雙雙表示，拒絕任何侵犯巴勒斯坦人民權利的行為，反對將他們趕出家園。

哈馬斯政治局成員納伊姆接受訪問時表示，在加薩的巴人雖然過去15個月承受死亡與破壞威脅，但都無離開屬於自己的土地，因此不會接受任何提議或解決方案，即使特朗普提出的建議，似乎是以重建為理由釋出的善意。他強調巴人反對有關方案，正如過去幾十年來，反對所有遷移或建造替代家園的方案一樣。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則指，強烈反對和譴責任何將巴勒斯坦人民逐出加薩的計劃。

埃及外交部周日發表聲明指，堅決反對任何侵犯巴人不可剝奪權利的行為，包括擴大定居點、吞併土地和強迫巴勒斯坦人流離失所。旨在將巴勒斯坦人從其土地上轉移或趕走的政策，無論這些政策是暫時還是永久的，都將破壞地區穩定，阻礙和平前景。埃及將繼續支持巴人堅守自己的土地和維護自己的合法權利。

同日，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪在約旦首都安曼與聯合國中東和平進程代理特別協調員、加薩人道主義和重建高級協調員卡格召開的聯合新聞發布會上表示，巴勒斯坦人留在自己的土地上是約旦的堅定立場，不曾改變，將來也不會改變。他指出，兩國方案是實現和平的途徑，反對遷移巴勒斯坦人。薩法迪還強調必須盡一切努力穩固加薩停火，確保援助送往加薩地帶各地。

以方允加薩北部居民返家園 另外，哈馬斯上周六釋放4名以色列女兵人質，換取以方釋放200名巴人。以色列總理內塔尼亞胡周日表示，哈馬斯本周將再分兩批釋放共6名人質，以方允許加薩地帶北部居民周一起返回家園。據悉，哈馬斯周四將釋放以色列女人質耶胡德（Arbel Yehud）及另外兩人，周六再釋放多3名人質。有消息指，美以雙重國籍人質西格爾（Keith Siegel）亦將獲釋，但未知在哪一天，以方將再釋放50名巴勒斯坦囚犯換回耶胡德，其他每名人質則以30名囚犯交換。本報綜合報道

特朗普提出「徹底清理加薩」計劃。 以色列總理 內塔尼亞胡 哈馬斯日前釋放第二批以色列人質。