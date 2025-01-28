初創企修改與TikTok合併方案 允華府持一半股權

知情人士周日透露，Perplexity AI在與字節跳動和新投資者分享的一份文件中提議，成立一間名為「NewCo」的新公司。根據新提案，字節跳動將向投資者出售TikTok美國公司，使TikTok現有投資者獲得新公司的股權。提案還將排除TikTok的核心推薦算法，字節跳動將保留算法。

新提案允許美國政府在估值至少3,000億美元（約2.34萬億港元）的首次公開招股中，擁有新公司多達50%的股份。知情人士又指，如提案獲批，美國政府持有的股份將沒有投票權，也不會在新公司的董事會中獲得席位，但董事會仍由美方完全控制，字節跳動則不必完全切斷與TikTok的聯繫，對其投資者來說是有利的結果。