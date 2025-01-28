加州山火持續 特朗普簽令審查應管局

行政命令指示由國土安全部長和國防部長擔任聯邦應急管理局審查委員會聯合主席，負責向特朗普提供建議，說明該局是否有能力公正地應對美國境內發生的災難，並就與該局有關的所有建議變更向特朗普提供建議，以最好地服務於國家利益。

另發布涉及水資源命令

另一份行政命令指示聯邦機構立即採取行動，推翻對最大化輸水量的努力造成不當負擔的現有活動；並下令美國墾務局通過中央河谷工程網絡，向加州輸送更多水和透過水力發電，即使與州或地方法律衝突；同時要求白宮管理和預算辦公室研究，可否在聯邦對該州的援助附加條件，以確保該州合作。特朗普曾指控民主黨州長紐瑟姆和其他官員拒絕該州北部進入，造成當地水資源短缺，導致洛杉磯部分地區消防栓乾涸，無法用來撲滅火災。