聯邦政府派員芝加哥拘非法移民

【本報綜合報道】美國司法部周日宣布在伊利諾伊州芝加哥展開行動逮捕非法移民，代理司法部副部長博夫已前往當地監督處理執法工作。地方官員則稱事前未獲行動通知，亦未參與行動。邊境事務主管霍曼強調，行動針對具犯罪背景的公共安全威脅，全國各地行動將繼續進行。

博夫發表聲明稱，他正監督司法部和國土安全部人員部署，行動是為應對因4年來失敗移民政策而引起的國家緊急狀態，司法部正努力確保邊界安全，阻止入侵，使美國再次安全。移民及海關執法局的聲明指，聯邦機構已在芝加哥展開「強化目標行動」，以執行美國移民法，並把具潛在危險的犯罪外國人拒之門外，從而維護公共安全和國家安全。

聯邦政府已指示司法部轄下各個執法機構，包括聯邦調查局、緝毒局、煙酒槍械管理局和法警局協助執行逮捕行動。博夫強調，將運用所有可用的工具來處理阻撓和其他非法妨礙保護國土的人。移民及海關執法局周日晚公布，該司當天在全國共逮捕956人，但未說明涉及芝加哥行動的逮捕人數。

北京稱願意接受遣返華公民 周一在北京舉行的中國外交部記者會上，被問中方是否計劃接回在美的非法中國移民，發言人毛寧表示作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，也與包括美國在內的有關國家移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。對於遣返，中方的原則是先核查後遣返，對於經過核查確認是來自中國內地的中國公民，中方將予以接受。