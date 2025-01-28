哥國拒接回非法移民 特朗普即稱加關稅

極速和解 前者轉軚准運送軍機降落 拉丁美洲國家哥倫比亞周日突然拒絕兩架美國遣返移民軍用飛機降落後，美國總統特朗普口頭宣布向哥倫比亞商品徵收關稅作為報復，哥倫比亞總統佩特羅隨即揚言對等反制。兩國陷入貿易戰邊緣之際，白宮同日深夜證實哥倫比亞同意所有條件，美方因此擱置關稅制裁，哥倫比亞亦確認已克服與美國政府之間的僵局。

佩特羅周日上午宣布拒絕美國遣返航班飛抵哥倫比亞，理由是美國不能把哥倫比亞移民視為罪犯。他後來解釋，不滿美國使用軍用飛機執行遣返，強調哥倫比亞人必須有尊嚴地回國。美國國務卿魯比奧確認，哥倫比亞當局在兩班遣返航班從洪都拉斯出發前發出許可，但在航班飛行途中取消授權。匿名美國官員向美媒表明，公開挑釁美國將承擔後果。

特朗普隨即宣布向哥倫比亞進口商品加徵25%關稅，一周內稅率提升至50%，並向佩特羅和哥倫比亞政府官員實施旅行禁令和吊銷簽證，該國公民將受更嚴格入境審查。他強調措施只是開始，指摘哥倫比亞政府強迫罪犯進入美國。佩特羅同日指示外貿部長將向美國進口商品加徵25%關稅，並表明受影響商品必須由國家生產取代，承諾提供協助。

白宮周日晚間突然宣布兩國達成協議，稱哥倫比亞已同意特朗普所有條款，不受限制地接受從美國遣返的所有非法移民，包括乘搭美國軍用飛機，不得有任何限制或延遲。美國向哥倫比亞徵收關稅和制裁的命令草案將擱置，除非哥倫比亞不履行協議才會簽署。白宮形容事件向全世界表明美國重新受到尊重，特朗普期望他國充分合作，接收遣返公民。

哥國外長將訪美 促成協議 哥倫比亞外交部長穆里略則宣布，已準備總統專機接載原定周日乘搭遣返航班的哥倫比亞人回國。他和哥倫比亞駐美大使加西亞-佩尼亞將在數天內前往華盛頓，跟進促成兩國政府交換外交照會的協議。縱使最終仍然同意接收移民，哥倫比亞亦成為繼墨西哥之後，第二個拒絕執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。本報綜合報道

特朗普上任後隨即展開大規模掃蕩非法移民。 哥倫比亞總統 佩特羅