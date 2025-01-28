春運開始至今13天 30億人次跨區流動
【本報綜合報道】內媒昨日從交通運輸部了解到，今年春運本月14日開始至今，全社會跨區域人員流動量預計逾30億人次，再創同期新高。數據顯示，周日全社會跨區域人員流動量料逾2.75億人次，其中鐵路客運量1,455萬人次，公路人員流動量2.57萬人次，水路客運量95萬人次，民航客運量236萬人次。
單日航班料近1.9萬班
上周六全社會跨區域人員流動量2.73億人次，較去年同期增長17.3%。其中鐵路客運量1,519.7萬人次，環比增長6.1%，比去年同期增長17.9%；公路人員流動量2.54億人次，較去年同期增長17.3%；水路客運量86.6萬人次，較去年同期增長27%；民航客運量240.46萬人次，較去年同期增長9.26%。
據中國民航局消息，昨日預計飛行航班接近1.9萬班。本月14日至周日的春運前13天，民航旅客運輸量日均約227萬人次，較去年增長8.23%；航班正常率92.3%，較去年提高9.65%。
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