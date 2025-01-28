春運開始至今13天 30億人次跨區流動

【本報綜合報道】內媒昨日從交通運輸部了解到，今年春運本月14日開始至今，全社會跨區域人員流動量預計逾30億人次，再創同期新高。數據顯示，周日全社會跨區域人員流動量料逾2.75億人次，其中鐵路客運量1,455萬人次，公路人員流動量2.57萬人次，水路客運量95萬人次，民航客運量236萬人次。