河南企業發億元獎金 有員工獨攬540萬

【本報綜合報道】河南省有企業近日在年會上給員工派發年終獎勵，總額超過1億元（人民幣‧下同，約1.08億港元），其中有員工單人年終獎金高達500萬元（約540萬港元）。有網民大讚該企業老闆為「全網最愛發錢」的老闆。

河南省礦山起重機有限公司2024年度年會上周六在長垣市舉行。該公司相關負責人表示，今年年會現場原安排發放近4,000萬元（約4,300萬港元）現金，後來公司董事長崔培軍現場將獎金追加至6,000萬元（約6,500萬港元），獎金最多的是銷售部的員工。作為河南礦山年會的「傳統節目」，今年現場繼續安排數錢環節，在60至70米的長枱上鋪滿現鈔，讓員工在有限時間內數多少拿多少，而這些獎金將在比賽結束後由全班組成員平分。

崔培軍於2002年創立河南礦山，公司主要從事多種起重機及配套件產品的研發、生產和銷售。前年河南礦山的年會發獎現場也曾登上社交媒體熱搜，對網上指該公司「做騷」的言論，公司總裁魏學明霸氣回應稱因為公司「有資本，有底氣」。