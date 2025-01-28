台東5.2級極淺層地震 公路冧泥禁通行

台灣台東縣和台南市昨日上午分別發生多次地震，其中台東縣相隔約一小時發生兩次極淺層地震，分別達黎克特制5.2級和4.7級。地震造成當地超市貨架貨品掉落，山泥傾瀉阻斷公路。而早前在嘉義地震受嚴重影響的台南市，同日上午9時58分也發生4.5級地震；至同日深夜10時59分，嘉義市東南方再發生4.6級地震，12縣市有震感。

台氣象署地震測報中心資料顯示，昨日上午8時18分在台東市發生5.2級地震，震央位於台東縣政府西方10.2公里處，深度6.5公里，最大震度為4級分別出現在台東縣卑南鄉、台東縣台東市、屏東縣瑪家鄉。

同日另有4.7級震 至上午9時25分，台東縣卑南鄉發生4.7級地震，震央在台東縣政府西方11.4公里處，深度5.4公里。最大震度為台東縣卑南鄉4級。至於發生在台南的4.5級地震，震央位於台南市政府東北東方43.6公里處，深度12.2公里，最大震度為嘉義縣大埔、台南市白河4級。

地震發生時，台東市區民眾感到明顯晃動。超市內貨架上貨品紛紛跌下，地面滿布玻璃碎片，有員工和顧客受驚，台東縣消防局暫未接獲任何災害案件的通報。此外，南橫公路栗園路段發生山泥傾瀉，造成雙向道路阻斷，向陽至利稻路段持續封閉。公路局關山工務段已派遣機具搶修，預計中午可恢復通行。

台南再發生餘震 台氣象署地震測報中心科長趙曉玲指出，台東當日的是一次獨立的地震，與上周二嘉義縣大埔鄉的6.4級地震無關。至於同日凌晨在台南發生的多次地震，則屬於大埔鄉上周二地震的餘震，整體看來餘震數量有逐漸減少的趨勢，但當局研判在未來一至兩周內仍然有可能出現較大規模的餘震。本報綜合報道