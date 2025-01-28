軍委高層赴部隊調研 稱深化備戰

【本報綜合報道】春節來臨之際，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠和何衞東分別到部隊調研。兩人均強調，要加強政治引領，深化練兵備戰。

張又俠指提升服務支撐打仗能力 張又俠近日到信息支援部隊某部，深入該部訓練場、圖書館、食堂等，察看戰備訓練和學習生活情況，並聽取工作匯報。他強調，要深入貫徹軍委政治工作會議精神，持續深化政治整訓，把正綱紀、嚴規矩、礪作風。他指出，要聚焦提升服務支撐備戰打仗能力，加強戰建備統籌，推動規劃攻堅，狠抓實戰實訓，加快融入體系、驅動體系、賦能體系。

何衞東在駐京部隊調研慰問時，來到空軍雷達兵某旅、運輸搜救航空兵某旅，到值班室、停機坪、官兵宿舍等察看部隊戰備訓練情況和生活條件。他指出，部隊駐守京畿，地位重要、使命重大，要聚精會神練兵備戰，保持常備不懈的戰備狀態，加大實戰化軍事訓練力度，加強新質戰鬥力建設，培育敢打必勝的戰鬥精神，鍛造可信可靠、隨時能用的實戰能力。

較早前，內地官媒周日發布一段影片，航空母艦遼寧號、山東號和福建號的海軍官兵在艦艇上向民眾拜年，另包括剛剛下水的首艘076型兩棲攻擊艦四川號。舷號16號的航母遼寧號上，海軍官兵祝福全國人民新春快樂，蛇年大吉，「戰隊有我，請祖國和人民放心」。航母山東號上的海軍官兵則在航母上擺出「向戰向遠」的字樣；福建號上的官兵則擺出舷號「18」和「福」字。