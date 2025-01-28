違反中央8項規定 去年查處逾22萬宗

【本報綜合報道】中央紀委國家監委周日公布，上月全國共查處3.3萬多宗違反中央八項規定精神問題，批評教育和處理4.4萬多人，其中黨紀政務處分3.3萬多人。全國去年共查處逾22萬宗相關問題，批評教育和處理逾31萬人，其中黨紀政務處分逾22萬人。

從查處問題類型看，去年在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，共查處9.3萬多宗問題，佔查處形式主義、官僚主義問題總數的87.5%。查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔去年查處享樂主義、奢靡之風問題總數的49.2%、22.7%、14.9%。

省部級領導幹部 佔9宗 從查處級別看，全國去年共查處9宗省部級領導幹部違反中央八項規定精神問題、981宗地廳級領導幹部問題、1.2萬多宗縣處級領導幹部問題、21萬多宗鄉科級及以下幹部問題。其中，鄉科級及以下幹部問題佔查處問題總數的93.8%。