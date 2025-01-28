7華漢遭綁架獲救 泰拘8人揭警兵下手

眾事主受高薪招聘吸引 被索46萬贖金 近來接連傳出有中國人在泰國被拐騙綁架。泰媒周日報道，7名中國籍男子（22至25歲）日前受到泰國高薪招聘廣告吸引，結果遭一批不法分子綁架，帶到泰國東部烏汶府一個度假村禁錮。泰國警方接報後展開救援，拘捕8名疑犯，包括4名泰國警員，所有涉案人員已移交烏汶府法院處理。

案情指，7名受害人最初經由老撾乘船跨越湄公河，抵達泰國境內後隨即遭到綁架，並被轉移至烏汶府禁錮。綁匪要求支付200萬泰銖（約46萬港元）贖金，強迫受害人使用手機聯繫親屬籌款，聲稱收到贖金後會將受害人送回色孟口岸。在此期間，有受害人趁機通過共享定位向親屬求助，經由親屬向泰國警方報案。

3平民涉案 包括1緬甸人 警方接報後迅速行動，並成功營救7名受害人，同時逮捕8名疑犯，包括3名特勤警員、一名邊境警員、一名軍人及3名平民，其中一名涉案平民為緬甸人。涉案警員與軍人已因「公務員濫用權力導致他人受害罪」被起訴，其他疑犯則因綁架、敲詐勒索等罪名接受進一步調查。7名中國公民因非法入境，亦需承擔法律責任。另有泰媒指出，上述4名警員已被當局解僱。

泰國國家警察總署強調，對於外國人入境後從事非法活動或涉及跨國犯罪的案件，如果泰國執法人員參與其中或視而不見，都將受到嚴厲追責，要求徹底調查案件，必須秉公執法，不得有任何偏袒行為，後續亦將擴大調查範圍，嚴查是否有其他警員參與其中。

與此同時，為打擊非法出入境、跨國犯罪和灰產黑產等，泰國國家警察總署已下發7項措施，包括檢查外國人住宿點，要求有關部門和機構嚴格執行，以防範和解決相關問題。上周一至五有10名高風險人員在泰國機場被拒入境，47人被拒在達府停留，92人因在達府逾期滯留被捕及罰款，包括3名中國人和一名印尼人，另有20名緬甸籍非法入境者落網。

泰查外國人住宿點防犯罪 泰國國家警察總署署長吉迪拉上周六表示，該署下發的措施包括外國人入境泰國管理，篩查入境人員並核實其訊息；機場及邊境檢查站加大對進出泰國的人員檢查力度，關注高風險群體，並用車牌識別技術和人工智能系統篩查可疑車輛；並在重點區域設立沿線檢查站；開展住宿檢查及邊境地區攔截；檢查油站、休息站、巴士站、露營點等；加強對所有邊境地區的檢查強度；並擴大調查範圍，起訴主犯及其支持者，包括貪腐官員。

吉迪拉表示，警方已對湄索縣住宿點進行275次檢查、對湄索機場進行16次檢查等；邊防部隊對自然通道進行25次檢查、對邊境口岸進行14次檢查，並對其他檢查點進行36次檢查。警方又與461人交談，發現過境的中國籍、南韓籍、老撾籍、埃塞俄比亞籍和越南籍人士中，有中越人士可能是跨境犯罪受害者，故將其訊息發送至警戒區和危險區，並向其解釋存在的風險，行動中亦繳獲一批毒品。本報綜合報道

涉嫌參與綁架的警員（左一）受查。 中國男子被禁錮在烏汶府一間度假屋。 泰國警察總署署長吉迪拉