無減壓水下生活120天 五旬德漢創新世績

【本報綜合報道】德國航空工程師科赫（Rudiger Koch）在巴拿馬外海一個水下艙室中度過了120天，他上周六慶祝締造在無減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。

59歲的科赫在健力士世界紀錄裁判員見證下，離開其30平方米的海中居所。他打破由美國男子迪圖里（Joseph Dituri）此前創下的紀錄，迪圖里曾於佛羅里達州潟湖的水下小屋生活了100天。科赫離開深11米的海中艙室後表示，這是一次偉大的冒險，為結束而感到惋惜，強調非常享受那段時光。他談到透過舷窗看到的景色時指，當風平浪靜且天色變暗，大海閃閃發光的風景很美，形容是種難以言喻的體驗。

深11米 設有日常設施 科赫居住的水下艙室距離巴拿馬北部海岸約15分鐘船程，擁有大部分日常設施，如床、廁所、電視、電腦和網絡，甚至設有室內健身單車。水下艙室以一個內含狹窄旋轉樓梯的管狀通道，連接另一個位於海面上方的房間，食物和包括醫生在內的訪客可從該處進入艙室。